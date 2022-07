Eigentlich wollten Rita Seewald und Marga Brödel gar nicht in die Sommerredaktion. Aber der Montag war sowieso von Zufällen geprägt. Es begann alles damit, dass die beiden Maßweilerinnen hintereinander an einer Kasse landeten. Da hat Rita Seewald ihrer Fast-Nachbarin angeboten, sie im Auto mitzunehmen, damit sie nicht Bus fahren müsse. Aber erst wollten sie noch ein Eis essen. Der schönste Schattenplatz lag just im RHEINPFALZ-Geviert der Sommerredaktion. Mit uns plaudern wollten sie eigentlich nicht. Dann erwähnte Marga Brödel, dass sie 18 Jahre lang die RHEINPFALZ ausgetragen hatte: jede Nacht 210 Stück. Bis sie 2010 im Februar auf spiegelglatter Straße stürzte. „Um diese Zeit ist ja niemand auf der Straße“, sagt sie und schildert, wie sie mit doppelt gebrochenem Sprunggelenk nach Hause „gekrabbelt“ ist. Aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen, hat um ihre Rente gekämpft. Und sie freut sich, dass sie trotz aller Einschränkungen noch zwei, drei Mal die Woche nach Zweibrücken fahren kann: „Ich kann nicht allein daheim rumsitzen. Und das mit dem Bus klappt richtig gut.“ Noch schöner wird so ein Ausflug, wenn der Zufall hilft. So wie am Montag, 4. Juli.