Noch immer ermittelt die Polizei zum Tötungsdelikt von Bubenhausen. In dem Zweibrücker Stadtteil hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am 4. Dezember 2023 die Leiche einer 33-jährigen Frau gefunden. Laut Staatsanwaltschaft lassen die Ergebnisse von Leichenschau und Obduktion auf ein Tötungsdelikt schließen. Am 21. Dezember wurde der 36-jährige Ehemann der Getöteten mit Haftbefehl festgenommen, was die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit einem dringenden Tatverdacht begründete. Auf Nachfrage erklärte am Dienstag die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt, „dass sich der Beschuldigte weiterhin in Untersuchungshaft befindet“. Spekulationen, laut derer der Mann mittlerweile ein Geständnis abgelegt haben soll, bestätigte Weingardt nicht.