Am Mittwoch wurde gegen 10 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Homburger Straße ein schwarzes E-Bike der Marke Kalkhoff von unbekannten Tätern gestohlen. Das E-Bike war zum Tatzeitpunkt abgeschlossen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Wer hat etwas bemerkt, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de oder Telefon 06332 976-0 entgegen.