Zum sechsten Mal in 60 Spielminuten traf in der Schlussminute am Samstag ein Zweibrücker Angreifer ins leere gegnerische Tor. Am Ende machten auch die „Empty Goals“ der Gäste den Unterschied aus.

Das Bild hatten sie sich in jedem Training in dieser Woche vorgestellt: dass sie im Kreis tanzen und den Auswärtssieg bejubeln. Das verriet SV-Trainer Stefan Bullacher nach dem Schlusspfiff.