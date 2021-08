Nach dem Pfalz-Derby gegen die TSG Haßloch am vergangenen Wochenende kann Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken auch zum nächsten Derby beim TuS Dansenberg jetzt am Samstag nicht antreten. Grund: Die Zweibrücker Mannschaft ist nach dem positiven Testergebnis eines Spielers in Quarantäne.

„Dem Spieler geht es gut, er hat nur leichte Symptome“, erklärt SV-Trainer Stefan Bullacher. Weitere Spieler oder Helfer aus dem Umfeld zeigten bisher allerdings keine Symptome, die einen Test notwendig machen würden. „Außer dem betreffenden Spieler ist in unserem Verein sonst niemand betroffen“, führt Bullacher weiter aus. Jugendtraining finde derzeit ohnehin kaum statt, weil Herbstferien sind. Nach den Ferien solle es damit aber normal weitergehen.

Seit Bekanntwerden des positiven Tests ist die Drittliga-Mannschaft des SV 64 in Quarantäne – und zwar laut Bullacher noch bis 29. Oktober. Damit fällt das Spiel am Samstag beim TuS Dansenberg flach, das darauf folgende Pfalz-Derby am Samstag, 31. Oktober, gegen den TV Hochdorf zu Hause kann aber wieder über die Bühne gehen.

Groß auf Trainingspläne vom Beginn der Corona-Pandemie kann Bullacher beim jetzigen „Hausarrest“ seins Teams nicht zurückgreifen. „Die Spieler dürfen jetzt ja noch nicht mal joggen gehen“, verdeutlicht er. Da bleibe an Trainingsinhalten nicht mehr viel. „Das reduziert sich dann auf Work-outs zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht“, verdeutlicht er, „und dafür haben meine Spieler noch genug Material“.

Vor dem nächsten anstehenden Pfalz-Derby gegen den TV Hochdorf am Ende des Monats bleibt Bullacher und seiner Truppe nach Ablauf der Quarantänefrist dann gerade mal eine gemeinsame Trainingseinheit freitags in der Halle. „Das ist zwar ein kleiner Nachteil. Aber das geht zurzeit ja vielen anderen Mannschaften auch so, das ist halt so“, nimmt der SV-Coach das mit stoischer Gelassenheit.