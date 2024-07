Bei einem Unfall in Homburg sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war am Mittwochmittag ein Kleinbus mit einem Nissan Micra im Einmündungsbereich Hasenäckerstraße/Dürerstraße zusammengeprallt. Die beiden Insassen des Nissan sowie der Fahrer des Kleinbusses wurden leicht verletzt. Die Polizei Homburg vermutet, dass der Unfall deshalb passierte, weil eine Vorfahrt nicht beachtet worden war. An beiden Fahrzeugen sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizeiinspektion Homburg sucht nun Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 06841 1060 um Hinweise.