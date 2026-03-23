Sie sind rabenschwarz und momentan nicht größer als ein Wollknäuel: Drei kleine Lämmchen sind im Neunkircher Zoo zur Welt gekommen. Das hat der Zoo mitgeteilt. Sie zählen zur Rasse der Ouessant-Schafe – auch Bretonisches Zwergschaf genannt – und werden, auch wenn sie älter werden, „Miniatur-Schafe“ bleiben. Denn die auf einer französischen Atlantikinsel gezüchtete Rasse ist die kleinste Schafrasse in Europa. Auch ihre Elterntiere kommen nur auf rund 50 Zentimeter Schulterhöhe. Besucher können die drei Lämmchen gleich am Eingang des Zoos auf dem Deich oberhalb der Pinguinbucht betrachten.