Für sein Sommerkonzert am Sonntag, 14. Juli, 18 Uhr, wagt sich der Chor Cantabile an einen „Hit Cocktail“ und hat zwei Gastchöre dazugebeten. Das Konzert findet in der Aula der Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Realschule, Wackenstraße 5, statt.

Zu hören sind bekannten deutschen und internationalen Erfolgsstücken aus mehreren Jahrzehnten, die anspruchsvoll und abwechslungsreich arrangiert. Von den „Caprifischern“ die Gerhard Winkler 1943 komponierte, über Michael Jacksons „Earth Song“ von 1995 bis zum Nr.1-Hit „Komet“ von Udo Lindenberg sind viele Titel dabei, die Pubikumslieblinge sind wie der „Kriminaltango“, den das Hazy-Osterwald-Sextett 1959 berühmt machte, noch bevor der gleichnamige Film entstand, „Ein bisschen Frieden“ von Nicole steht auf dem Programm, „Tausendmal berührt“ von der Klaus Lage Band, „99 Luftballons“ von Nena, „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens,

Bei einem Chorwochenende im April auf Lichtenberg bei Kusel hat sich Cantabile unter ihrer neuen Leiterin, Mareike Conrad, mit der Literatur für das Sommerkonzert gemacht. Mareike Conrad (Jahrgang 1984) folgt auf Carolin Pohl. Sie sang und spielte sie schon früh in mehreren Chören und Blaskapellen, absolvierte 2002 das Chorleiterseminar des Chorverbandes der Pfalz. Von 2005 bis 2011 studierte sie an der Uni Koblenz-Landau evangelische Religion, Hauswirtschaftslehre und Musik für das Lehramt an Realschulen mit Hauptfach Gesang und Nebenfach Klavier. Sie leitete 14 Jahre die Dellfelder Blasmusikanten und startete 2014 ein Konzertprojekt mit dem Gesangverein Eintracht Falkenbusch. 2011 bis 2019 arbeitete sie als Lehrerin an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus, seit 2019 an der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Dort leitet sie Bandklasse, Schulband und Orchester und wirkt beim Schulchor und den Bläserklassen mit. Für sein Sommerkonzert hat sich Cantabile das Himmelsbergchörchen (Leitung: Ulrich Striegel) und den Gemischten Chor Hengstbach (Leitung: Christine Gölzer) eingeladen. Die Sänger werden begleitet von Andreas Ecker und Jürgen Kameinsky am Klavier, Marc Klein am Bass, Thomas Schneider an der Gitarre und Sebastian Schwalbach an den Percussions. Die Aula ist barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen, der Eintritt ist frei, Spenden sind gerngesehen.