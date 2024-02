„Mit der Handschrift do werrsche am beschde Dokder“, hat mei Vadder gescholl, wie er mer iwwer die Schulder geguckt hat. „Un weil des e rischdischie Sauklau is, am beschde glei Viehdokder.“ Des war domols, wie ich noch mim Fedderhalder un Tinde in mei Schulheft geschribb hab, also schunn lang, lang her. Ich hab dran denke misse, wie ich in de Zeidung geles hab, dass derzeit in Bermesens zwee Fraue ihr Kalligrafie ausstelle, so heeßt die Kunschd vum scheene Schreibe.

Aller, es Schönnschreibe is noch nie mei Sach gewest. In meim Zeignishefdche fer die Volksschul hann Johr fer Johr gude Node geschdann: Heimatkunde 20 Punkte, Rechnen und Raumlehre 19 Punkte un als so weider, net geloo. Mit enner Ausnahm: Schrift 13 Punkte. Des ware domols die Schulnode in de französisch Besatzungszon, misse ner wisse: 18 bis 20 Punkte war sehr gut.

E umdressierder Linkshänner

Fer denne Ausrutscher hab ich nix gekennt, do war ganz alleen unser Lehrerin, die Frollein Wolff schuld. Ich bin Linkshänner, unn sie hat mich gezwung, mit de rechde Hand se schreibe. Des war domols es Schicksal vun jedem Linkshänner. Un dodennoh hat’s dann halt ausgesiehn: Mei reschdie Hand war un is ah heit noch fer nix se gebrauche. Alles, was wischdisch is, mach ich mit links: Es Werfe mit Steen un ah allem annere, es Hämmere, es Bohre in de Nas un Boxe beim Raufe un ah es Kreizje mache bei de Wahle! Bloß do, wo ich mit links net hinkomm, muss die recht Hand halt aushelfe, zum Beispiel wann ich mich am linke Arm kratze muss. Un halt beim Schreibe. Heit is mer do liberaler un losst die Kinnercher schreibe, wie’s ne gefallt. Awwer des nitzt mer jetzat nix meh. Ich kann mich in meim Alder nimmie umgewöhne un muss mit der Sauklau halt leewe. Nee, die Kalligrafie is nix fer mich, do brauche se in Bermesens mit mir net se rechne. Un die zwee Kalligrafinne sinn bestimmt schunn immer Rechtshänner gewest un brauche sich nix insebille.

Mei Muddie hat domols gemennt, des dääd sich mit de Johre leje, ich missd mer bloß e bissje Mieh gewwe. Ich hab mer kee Mieh gebb, un es hat sich net geleet. De Vordeel vun meiner Sauklau is, dass nimmand annerschder so schnell entziffere kann, was ich schreib. Es is faschd so, als dääd ich in enner Geheimschrift schreibe. Un die Lehrer hann sich halt demit abmiehe misse, geschieht ne ganz recht. Ich kann schließlich nix defor, dass ich e umdressierder Linkshänner bin, so wie viele beriehmde Männer, de Cäsar un de Einstein zum Beispiel. Un vun weeche, schlechdie Handschrift wär gleich schlechder Charakder: „Schönschrift heißt nichts“ war die Iwwerschrift vun em Beitrach neilich in de Sunndaaszeidung, des hätte Wissenschaftler rausgefunn. Un e Viehdokdor bin ich weje meiner Sauklau grad seleeds net worr.