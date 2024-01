Do les ich neilich in de Zeidung, dass die Familie immer klenner werre, un des wär e sozialer Veluscht. E Seit später steht, dass Kinner ohne Geschwister sefriedener uffwachse dääde wie mit. Des basst doch irschendwie net zamme. Wie war des dann bei mir, hab ich iwwerleet...

Ich bin e Enzelkind un hab des nie als Nohdeel emfunn. Des hängt dodemit zamme, dass mir in unserm Haus sechs Lauser ware, die mit ihre Ledderhose es Treppegelänner blank gewienert hann. Ich hab also immer genunk Spielkamerade gehat. Des hat sich erscht in de 50er-Johre veännert, weil noh un noh die Vewannschaft zugezoo is: zwee Omas, enner Oba, zwee Tande un zwee Unkel. Die Spielkamerade ware all fort, dodefor war an de Weihnachde unser Wohnstubb voll Vewannschaft, un ich hab e Haufe Gescheke kriet. De Vordeel vun de Großfamilie war außerdem, dass mer sich gejeseidich geholf hat. Un in unserm große Haus is net bloß gelebt, sonnern ah gestorb worr. Die Alde ware bis zum ledschde Schnaufer deheem im Bett un net im Heim.

Pätschwork doisch un doisch

Bei der Geleechenheit hab ich in de alde Stammbiecher geblättert un e Stammbaam vun de Familie vun meiner Muddie gefunn, der bis an de Anfang vum 19. Johrhunnert reicht. Do is mer’s wie Schuppe vun de Flosse gefall: Ich bin de erschde echde ingeborene Pälzer in de ganz Sippschaft. Awwer es kommt noch doller. Die Familie vun meim Vadder stammt aus Lottringe, die vun meiner Muddie zum Deel aus Tirol, zum Deel aus Sachse, sie selber is im Saarland gebor. Die Oma vun ihrer Großmudder, also ihr Ururgroßmudder, war mit em Mann aus Leipzisch mit de scheene hebräische Vorname Isaac Israel veheirat. Sei Fraa war offenbar guud kadolisch, denn ihr Kinner hann all christliche Name gehat wie Elisabeth, Maria un Magdalena. Sie hat also offenbar es Reschiment gefiehrt, un de arm Isaac hat sei Talmud ball vegesse kenne.

Un wie sieht’s heit in meiner Generation aus? Mei Fraa is e Ossi aus’m Erzgebirsch, de Schwieschersohn aus Ameriga. Des eene Enkelche is in Kalifornie gebor, e anneres in Syrie, zwee immerhin in Berlin. Ihr annere Großeldere stamme aus’m Iran, e Großvadder aus Pole. Mit annere Worde: Mei Familie is e Sammelsurium, Potpurrie, Dorchenanner, Kuddelmuddel, Pätschwork aus lottringer Franzose, Saarlänner, jüdische Ossis, Cowboys un Indianer, Pole un muslimische Orientale. Merke ner was? Ich bin kee richdischer Germane, sonnern e bundie Mischung aus all denne Sorde. Dodezu basst, dass in meim Gaade e chinesischer Götterbaam wachst un es Romi, unser Hundche , aus Rumänie stammt.

Aller, hab ich mer iwwerleet, do steh ich wahrscheinlich uff der Deportationslischd vun denne Nazi-Bekloppde ganz owwe an erschder Stell. Des juckt mich awwer kee bissje, de Koffer pack ich desweje net, do kenne die Brieder lang waade.