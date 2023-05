Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bermesenser wolle jetzat mit ihrer Schuhtradition groß raus komme. Es Schuhhandwerk soll Weltkuldurerbe gebbe, sie wolle e Schuhweech anleen un als so weider. E Schlabbeflicker-Denkmal hann se schunn, es erschde Schuhmuseum steht allerdings e Stickche weider in Hauesteen.

Aller, sie ware halt in zwee Johrunnerde die Schuhhauptstadt vun ganz Deitschland, bis es dann in de 70er Johre arisch die Bach nunner gang is. Ich hab die Pleide direkt an de Front mitkriet, als Konkurs- un