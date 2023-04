Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum die Finne sich bei uns noch e Scheib abschneide kenne

Ledschd Johr hab ich eich vezählt, dass die Finne im Glickskalenner an erschder Stell stehe. Jetzat weeß ich Bescheid: Am Samschdaa Owend beim Start in de Kuldursommer, hat so e Comedian, wie sich die