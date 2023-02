Saa mol, was hasch dann du do an deim Juppe hänge, hab ich de Paul gefroot, wie mer neilich owens zamme an de Thek beim Feierowendschöppche gehockt hann. Des is doch net es Abzeiche vun de VTZ, odder? Ne, hat er geantwort, des is de Winderschlachtorde vun meim Vadder. Ich hab mer gedenkt, dass mer denne jetzat nimmie vesteckele muss. Vun meim Alde hab ich ah noch es Eiserne Kreiz un es Vewundedeabzeiche dehemm in de Schublad, die werr ich mer demnächschd ah noch anstecke. Mei liewer Schollie, hat de Bruno, unser Wert gescholl, awwer net dojinn in meiner Wertschaft, do gebt’s kee Nazilametta, gell. Bass uff, hab ich zum Paul gesaat, du mach’sch dich sogaa strafbar, wann de dich mit Nazisymbole zeischd, un dodezu gehört vor allem es Hakekreiz uff denne Wehrmachtsorde. Weeß ich doch, hat de Paul abgewunk, desentweje hab ich des Hakekreiz jo ah mit Hansaplaschd zugeklebt, wie de siehschd odder wie de eewe net siehschd. Nee, do kammer kee Staatsanwalt ebbes anhänge. Un jetzat, wo mir widder im Kriesch mit de Russe sinn, kann kee Mensch was geje die Orde vun meim Vadder saan. Ich hab gelees, dass mir mit de Panzer un de Rakede jetzat ah es Eiserne Kreiz an die Ukraine liwwere, demit die Russe Bescheid wisse.

Ein ich glaab, du schbinnsch, Paul, mir sinn doch net im Kriesch mit de Russe, mir unnerstitze doch bloß die Ukraine, demit se sich geje de Putin wehre kann. Loss die Naziorde vun deim Vadder brav in de Schublad, dort gehöre se hin. Jedenfalls wolle mer dojinn beim Bruno net Kriesch spiele, sonnern in Ruh un Friede unser Schöppche drinke. Ei jetzat sei doch kee Spielvederber, hat de Paul gemault, Soldatsches hammer doch frieher als Kinner schunn gern gespielt, domols am Bahndamm, un dann hann die Russe ihr Fäng kriet. Nix do, hat de Bruno gescholl, mir hann immer Cowboy un Indianer gespielt, un mir ware die Indianer un hann geje die Bleichgesichder gewunn. Kriesch geje die Russe hann se domols bloß in Bonn gespielt, de Adenauer un sei Kumpane, des war dann de kalde Kriesch.

Gude geje Böse

Ei des is doch alles desselbe, Bruno, hat de Paul gemennt, Bleichgesichder odder Russe. Mir ware jedenfalls die Gude unn hann die Böse vemöbelt. Un desentweje schicke mir jetzat die Panzer geje die Bleichgesichder, gell. Un als nächschdes wolle se in de Ukraine ah noch Fluchzeiche, U-Boote un Fluchzeichträcher hann, dann geht’s dort erschd rischdisch los. Ei wann’s noh dir ging, dann dääde mer widder marschiere un uns e bludischie Nas hole, Paul. Jetzat loss des Kriegsgeschrei un gebb edlich Ruh. Mer sollt denne Streithähn besser e paar Feierowendschöppcher spendiere, dann wäre se glei friedlicher.