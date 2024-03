Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zweibrücken gibt es viele Denkmäler. Einige sind in der Vergangenheit sogar auf Wanderschaft gegangen, andere bleiben nur eine Idee in den Köpfen, wie unser Autor betont.

Wissener wer desjohr hunnerd Johr alt werd? Nee, ich bin noch net dran, wann’s ah nimmie lang dauert. Ich menn de Mannlichplatz, der vor hunnerd Johr angeleet worr is, mitsamt de Trepp un de Haiser