Einen „glamourösen Ball“ verspricht das städtische Kulturamt mit der zwölften Ausgabe des Zweibrücker Herzogsballs, der nach zweijähriger Unterbrechung am Samstag, 2. November, in der Festhalle ins Haus steht. Veranstalter sind der Tanzclub Royal, der Lions-Club und der Verkehrsverein. Es spielt das Tanzorchester Michael Holz aus Aachen. Zwischendurch führen Tänzer vom Club Royal moderne und Jazztänze, Line-Dance und lateinamerikanische Tänze vor. Einlass wird ab 19 Uhr gewährt, der Ball beginnt um 20 Uhr. Karten für 40 Euro im Saal beziehungsweise 30 Euro auf der Empore sind bei Ticket Regional mit allen Vorverkaufsstellen sowie beim Kulturamt Zweibrücken in der Maxstraße 1, Telefon 06332 871471, erhältlich. Der Erlös des Abends kommt sozialen Projekten zugute.