Die Prüfer haben sich am Donnerstagabend getroffen, haben die Unterlagen erhalten und ihre Einsätze terminiert: Die Saison des Deutschen Sportabzeichens kann in Zweibrücken endlich beginnen. Los geht’s mit dem ersten Mittwochtreff am 2. Juni.

Aufgrund der jüngsten Lockerungen ist kontaktloser Sport im Außenbereich ja wieder mit mehr Menschen möglich. Daher legen auch die Prüfer um Peter Ehrmantraut, den Kreisbeauftragten für das Sportabzeichen, am kommenden Mittwoch, von 17 bis 18.30 Uhr im Westpfalzstadion los. Dann folgen bis zum 14. Juli zur jeweils gleichen Zeit sechs weitere Termine, an denen Interessierte ihre sportlichen Leistungen für das Sportabzeichen nachweisen können. Nach einer vierwöchigen Sommerpause gibt es dann vom 18. August bis 29. September mittwochs sieben weitere Möglichkeiten dazu.

Drei Sonderaktionen sind in diesem Jahr geplant. Der erste Radfahrtag steigt am Sonntag, 13. Juni. Abfahrt ist um 9 Uhr am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach. Samstags darauf, am 19. Juni, gibt es einen Walking Day, hier geht’s um 14 Uhr an der Brücke der Heilig-Kreuz-Kirche mitten in Zweibrücken los. Der zweite Radfahrtag steht dann nach den Sommerferien für Sonntag, 12. September, im Kalender.

Für die beiden Schwimmtage, die im Vorjahr wegen der Schließung der Hallenbäder coronabedingt ausfielen, gibt es bisher zwar noch keine Termine. Durch die baldige Öffnung der Freibäder sind die Aussichten dafür laut Ehrmantraut dieses Jahr aber ganz gut. Für individuelle Termine kann sich zudem direkt mit Peter Ehrmantraut, Telefon 06332/13773, in Verbindung setzen.