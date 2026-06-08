Nach dem vierten Unentschieden stehen die Damen des TC Maßweiler mit 4:4 Punkten auf Platz drei. Ebenso wie die SG Rieschweiler/Contwig, die einmal siegte.

Die Damenteams der SG Rieschweiler/ Contwig und des TC Maßweiler bleiben auch nach dem vierten Spieltag der Tennis-Medenrunde die Remisköniginnen der A-Klasse. Mit dem Ergebnis von 3:3 gab es im vierten Saisonspiel der Viererteams das vierte Remis für Maßweiler, für die Spielgemeinschaft war es das zweite Unentschieden nach der Heimniederlage gegen den TC Kirchheimbolanden zum Auftakt und dem Heimsieg im dritten Spiel gegen Freinsheim. Im Derby teilten sich die beiden Mannschaften auf der Anlage des TC Rieschweiler die Punkte.

Das Nachholspiel des vom 14. Mai in beiderseitigem Einvernehmen auf diesen Sonntag verlegten Matchs war nach den vier Einzeln zwischen den Damen der SG Rieschweiler/Contwig und dem Team aus Maßweiler noch nicht entschieden, beide Mannschaften konnten da je zwei Siege für sich verbuchen.

16-Jährige hilft aus

Für die Mannschaft der Spielgemeinschaft Rieschweiler/Contwig schlugen nur Spielerinnen aus Rieschweiler auf, wie Rieschweilers Sportwart und Trainer Sascha Farago mitteilte. „Eigentlich hatten wir uns die Kooperation mit Contwig anders vorgestellt, doch bislang haben wir die Spiele in der ersten Mannschaft ausschließlich mit Spielerinnen aus Rieschweiler bestritten“, sagte Farago etwas bedauernd.

Im Meisterschaftsspiel gegen Maßweiler stand an Position vier die 16-jährige Leni Riedl für Rieschweiler auf dem Platz. Die junge Gymnasiastin, die das Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens besucht und demnächst in die Oberstufe kommt, spielt erst seit vier Jahren Tennis, hat erst in der Corona-Zeit mit dem weißen Sport begonnen, wie sie nach ihrem Spiel gegen Ida Lenhart aus Maßweiler zu Protokoll gab. Ihr Match verlief im ersten Satz ausgeglichen. Beide Spielerinnen agierten sicher von der Grundlinie, warteten auf Fehler der Gegnerin. „Im ersten Durchgang war ich noch etwas nervös, habe auch viele Leichtsinnsfehler gemacht“, analysiert Riedl hinterher ihr Match. „Doch nach dem Gewinn des ersten Satzes mit 6:4 bin ich im zweiten Satz immer sicherer geworden und habe ihn schließlich mit 6:0 gewonnen“, freute sich die SG-Spielerin über ihren Sieg. „Bei der ersten Damenmannschaft habe ich heute ausgeholfen, sonst spiele ich in der zweiten Mannschaft und in der U18-Mannschaft“, berichtete Riedl weiter. Die Einzelbilanz der 16-Jährigen, die in Höhfröschen wohnt, kann sich bisher sehen lassen, „denn bisher alle Einzelspiele habe ich siegreich bestritten“, berichtet die erfolgreiche Spielerin stolz.

Wer macht die wenigsten Fehler?

Der zweite Einzelerfolg für die Rieschweiler Damen gelang, an Position drei spielend, der jungen Leoni Stuppy, die sich über zwei Stunden ein packendes Match mit Marlena Neu aus Maßweiler lieferte. Auch hier agierten beide Spielerinnen vorwiegend von der Grundlinie, sodass es oft sehr lange Ballwechsel gab. Netzausflüge waren selten und gab es meist nur nach einem zu kurz gespielten Ball der jeweiligen Gegnerin. Stuppys Paradeschlag war die meist cross gespielte Rückhand, mit der sie Neu des Öfteren in Bedrängnis brachte. Trotzdem ging der erste Satz mit 6:3 an die Gästespielerin aus Maßweiler, weil Neu weniger Fehler machte. Nach einem abwechslungsreichen zweiten Satz, der dann nach langem Hin und Her mit vielen Einständen mit 6:4 an die Spielerin aus Rieschweiler ging, musste der Match-Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheiden. Hier hatte Stuppy, die insgesamt weniger Fehler machte, schließlich mit 10:7 die Nase vorn.

Die zwei Siege zum 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln holten für das Maßweiler Team Daniela Schwarz und Sophie Zimmermann. Schwarz, an Position eins, gewann mit 6:2, 6:3 gegen Cara Hüther, die hinterher mit ihrer Spielweise nicht zufrieden war. „Es war heute nicht mein Tag“, stellt sie lakonisch fest. Auch ihre Teamkollegin Jasmin Knapp war in ihrem Spiel gegen Sophie Zimmermann chancenlos, unterlag mit 4:6, 2:6.

Nach dem 2:2 mussten also die Doppel die Entscheidung bringen. Beide Teams gewannen je ein Doppel, sodass am Ende die Punkte geteilt wurden. Doppel eins gewannen Kristina Wiktorski/Sophie Zimmermann mit 6:3, 6:0 gegen Knapp/Stuppy aus Rieschweiler. Doppel zwei mit Cara Hüther/Riedl (Rieschweiler) gegen Schwarz/Neu ging mit 6:3, 6:4 an die Paarung aus Rieschweiler.