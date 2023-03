Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball: Ab Oktober wird wieder Drittliga-Handball in Zweibrücken zu sehen sein. Am 3./4. Oktober nimmt die Dritte Liga ihren Spielbetrieb auf. Das hat die Spielkommission entschieden. Und auch festgelegt, dass es vier 18er-Staffeln geben wird. Der SV 64 Zweibrücken tritt in der Staffel Mitte an.

Absolut zufrieden mit der Einsortierung seines Teams zeigte sich Stefan Bullacher, der Trainer des SV 64. „Das passt“, freut er sich wie alle Handball-Fans auf Derbys und Duelle gegen Top-Teams