Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den lichten, großen Raum betritt der Gast mit Staunen und Ehrfurcht. Denn in ihrem Atelier in Saarbrücken kommen Besucher der in Waldmohr aufgewachsenen Künstlerin Petra Jung recht nahe.

Großformatige Leinwände mit starken Farben. Kontraste in grünen Farbtönen, hellblauen und gelben. Inspiriert von Landschaften hat Petra Jung erst in den vergangenen Monaten abstrakte