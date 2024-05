Gut 1200 begeisterte Fans sind am Wochenende dem Ruf zum vierten „Iron Fest“ am Ohmbachsee gefolgt. Von den 196 ehrenamtlichen Helferinnen hatte ein Großteil nach eigenen Angaben eigentlich gar nichts mit Metal-Musik am Hut. Es waren der positive „Spirit“ und die guten „Vibes“, die „Locals“, Stammgäste und Erstbesucher lockten.

Den „Iron Friday“ eröffneten die Stuttgarter Death Metaller Helldrifter mit einem lauten Paukenschlag bei schönstem Sonnenschein. Im Anschluss sorgten