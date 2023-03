Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mei lieber Schollie! Was war des die Woch fer e Krach in unsrer Stroß! Mir krien e nachelneijie Fahrbahn, un desweje hat mer de alde Belaach entferne misse. Entferne, des klingt so harmlos, tatsächlich