Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei deutsche Meisterschaften an einem Tag, das feiert das Leichtathletikzentrum Zweibrücken (LAZ) nicht allzu häufig. Franziska und Stephanie Mayer aus Knopp-Labach und ihre Trainerin Hanna Luxenburger gewannen in Haßloch jeweils Gold in der Disziplin Diskurama.

„Mir ging es darum, Spaß zu haben, mitzumachen und mit meiner Tochter Zeit zu verbringen“, nennt Stephanie Mayer ihre Motivation. Ein bisschen stolz ist sie aber schon. „Es hat