Die Donots lieferten in der Saarbrücker Garage Auftritte ab, die über das Format einer Clubshow hinausgehen.

Mit ihren „Probo del Rocko“-Warm up-Konzerten zum Auftakt ihrer Festivaltour machten die Donots am Donnerstag und Freitag Station in der Saarbrücker Garage. Bereits Wochen zuvor war deutlich geworden, welchen Stellenwert die Band im Saarland besitzt, denn die Nachfrage nach Tickets war enorm.

Als Support eröffnet der niederländische Singer-Songwriter Tim Vantol den Abend und bereitet den Boden für ein Konzert, das gleichermaßen energiegeladene Rockshow, Rückblick auf über drei Jahrzehnte Bandgeschichte und Liebeserklärung an das saarländische Publikum ist.

Authentizität und Leidenschaft

Vantol zeigte, warum er einer der interessantesten Vertreter des europäischen Folk-Punk ist. Allein mit Gitarre und Stimme gelingt es ihm, das Publikum einzufangen. Seine Songs bewegen sich zwischen Fernweh und Heimkehr, zwischen Melancholie und Aufbruch. Seine Musik verbindet die Erzählfreude klassischer Singer-Songwriter mit der Direktheit des Punkrocks. Gerade als Vorband der Donots erweist sich diese Mischung als ideal, weil sie jene Werte transportiert, die auch die Hauptband prägen: Authentizität, Leidenschaft und die Überzeugung, dass Musik Menschen zusammenbringen kann.

Die Donots um Sänger Ingo Knollmann sind eine Band, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist, aber keineswegs nostalgisch auf die eigene Vergangenheit blickt. Foto: dpa

Als die Donots die Bühne betreten, verwandelt sich die Garage binnen weniger Sekunden in einen einzigen pulsierenden Organismus. Es ist spürbar, dass hier nicht einfach eine Band ihr Tourprogramm absolviert. Vielmehr entsteht jener besondere Funke, der sich nur dann entwickelt, wenn Künstler und Publikum über Jahre hinweg eine gemeinsame Geschichte aufgebaut haben.

Die Donots gehören zu den bemerkenswertesten Erfolgsmodellen der deutschen Rockmusik. Gegründet Anfang der 1990er Jahre in Ibbenbüren, starteten sie als klassische Punkrock-Band, stark beeinflusst von der amerikanischen Skatepunk-Welle jener Zeit. Gruppen wie Green Day, Bad Religion, NOFX oder The Offspring lieferten hörbare Referenzen für die frühen Jahre. Doch anders als viele Bands ihrer Generation blieben die Donots nicht in den stilistischen Grenzen dieses Genres gefangen. Sie entwickelten ihren Sound kontinuierlich weiter und schufen eine eigenständige Mischung aus Punkrock, Alternative Rock, Hardcore-Einflüssen und großen, hymnischen Refrains.

Schweißtreibende Show: Ingo Knollmann in Saarbrücken. Foto: Christian Hanelt

Besonders prägend war dabei der schrittweise Wechsel vom Englischen ins Deutsche. Was zunächst als Experiment begann, entwickelte sich zu einer künstlerischen Neuorientierung, die der Band neue kreative Möglichkeiten eröffnete. Ihre Texte wurden unmittelbarer, persönlicher und politischer. Die Donots fanden eine Sprache, die gesellschaftliche Themen aufgreift, ohne belehrend zu wirken, und die Haltung zeigt, ohne in Parolen zu verfallen.

Genau diese Entwicklung spiegelt sich auch in Saarbrücken wider. Das Konzert zeigt eine Band, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist, aber keineswegs nostalgisch auf die eigene Vergangenheit blickt. Harte Punkrock-Attacken wechseln mit melodischen Passagen, brachiale Gitarrenriffs treffen auf eingängige Mitsing-Refrains. Die Donots demonstrieren eindrucksvoll, wie fließend die Grenzen zwischen Punk, Alternative Rock und modernem Stadionrock inzwischen geworden sind.

Eine Verbeugung vor dem legendären „Rocco del Schlacko“

Die Beziehung zwischen den Donots und dem Saarland reicht weit über einzelne Tourstationen hinaus. Kaum eine andere Region Deutschlands hat die Band über so viele Jahre begleitet wie das Saarland. Entsprechend war der Tourtitel „Probo del Rocko“ weit mehr als ein Wortspiel. Er war eine augenzwinkernde Hommage an das legendäre Rocco del Schlacko, das über Jahrzehnte zu den wichtigsten Open-Air-Veranstaltungen der deutschen Rock- und Alternative-Szene gehörte.