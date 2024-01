Das Zweibrücker Kino Cinema Europa hatte vergangene Woche mit mehreren Ausfällen zu kämpfen. Erst brach am Wochenende ein Heizungsrohr. Aufgrund der Reparaturarbeiten mussten die Filmvorführungen am vergangenen Montag kurzfristig abgesagt werden. Das Rohr sei schon seit November marode gewesen, wie ein Mitarbeiter auf Anfrage mitteilte. Da die Schulferien eine wichtige Einnahmezeit für das Kino sind, habe man die Reparatur aber nicht während der Weihnachtsferien durchführen wollen. Nachdem der Spielbetrieb am Dienstag wieder aufgenommen werden konnte, entschied man sich aufgrund des angekündigten Eisregens, am Mittwoch und Donnerstag nochmals zu schließen. Am Freitag lief der Betrieb dann wieder an.