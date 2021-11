Alles in der Reihe: Die zweite Kegel-Mannschaft von Alle Neune Dellfeld hat ihr vereinsinternes Duell in der Gemischten DCU-Klasse Südwest (Vierer) gegen die AN-Dritte mit 1585:1443-Punkten gewonnen. Es war auch ein kleines Generationen-Duell (Foto). Am Samstag legten Oswald Gimber (381 Punkte) und Leon Brutsch (14 Jahre, 391) für die Zweite gleich mächtig vor, Klaus Rothhaar (304) und Hans-Jörgen Leckebusch (81 Jahre, 373) konnten da nicht mithalten. Danach gaben sich im Team der Zweiten auch Jürgen Sohns und Peter Ehrmantraut mit zwei 400ern keine Blöße: Sohns kam auf 406 Punkte, Ehrmantraut auf 412 gegen Mirco Rothhaar (406) und Renate Rothhaar (360). Die Dellfelder Zweite ist nach dem Heimderby nun mit 8:4 Punkten Tabellenvierter, die AN-Dritte liegt auf dem vorletzten Platz (2:10 Punkte).

Liga-Konkurrent SKC Rimschweiler kam zu einem knappen 1598:1595-Erfolg beim punktlosen Schlusslicht ESV Pirmasens 2 und ist jetzt Tabellensechster. Die Rimschweiler Punkte erspielten: Tanja Walle (371 Punkte), Daniela Bernecke (405), Gernot Leiner (421) und Fritz Bastian (401).