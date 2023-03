Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Musiklehrer, Pianist und Komponist Sebastian Voltz, geboren in Neunkirchen und tätig in Zweibrücken, hat seine erste eigene CD dort eingespielt, wo seiner Ansicht nach der Flügel wunderbar klingt: im Studio la Buissonne in Pernes-les-Fontaines bei Avignon. Die CD trägt den Titel „Voyages“. Am 12. März stellt er sie in seinem Geburtsort Neunkirchen vor.

Auf die schweren dunklen Einzelakkorde, die Raum haben zum Nachhallen, lässt der Pianist nur verhalten Leichteres folgen; der Charakter von „Skin“, dem ersten Stück