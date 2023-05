Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allee hopp, heit fangt de Fasenachtsmonat an, un do hab ich es passende Thema: de Bahnhaldepunkt Rosegaade. Sei Name hat er net vedient, weit un breit kee Rosegaade in Sicht, awwer des kennt noch werre. Wammer