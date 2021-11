De Sepp vum Hallplatz hat Recht: Frieher war halt alles annerschder. Dodran hab ich denke misse, wie ich vor enner Weil in de Zeidung les, dass sich e Mudder iwwer denne Schutt beschwert, der uff enner Wies in de Näh vun de Thomas-Mann-Schul leit.

Ihr Döchderche wär uff dem Schutthaufe rumgegrawwelt, un dodebei kennt mer sich jo leicht weh duun. Liewie Fraa, losse se des Mäde grawwele, es werd schunn nix Schlimmes bassiere. Ganz im Geechedeel: Es hat sei Schbass dran, weil Kinner gern grawwele, vor allem dort, wo se net solle. Kinner, die an so ’me Schutthaufe vorbeigehe, ohne in Vesuchung se komme, sich dreckisch se mache, sinn kee gesunde Kinner.

Sie kenne’s mer glaawe, weil ich do drin mei Erfahrung hab. Im Alder zwische drei un acht Johr hab ich mich e großer Deel vum Daa in Trimmer un Ruine rumgedribb, hab als emol e paar Schramme un bludische Knie devunn gedraa, awwer es hat mer nix geschaad. Sie werre jetzat denke, des ware halt die Zeide domols, do is de Kinner nix anneres iwwrisch geblibb. Ei Sie hann jo Recht, mir hätte uns ah iwwer e scheener Schbielplatz wie drunne am Bleecherbach gefreet.

Awwer ganz ehrlich: Wenn ich die Wahl gehat hätt, dann hätt ich mich fer unser Trimmerschbielplatz entschied, weil dort ware mer frei wie junge Hund un konnde anstelle, was mer wollde. Frieher war eewe alles annerschder, wie gesaat. Un was domols umsunschd war, koschd heit e Haufe Geld. Zum Beispiel de Barfußpaad in Bad Sobernheim: Do zahlsche Intritt, hab ich geles, demit de mit blodde Fieß iwwer Kies un Sand, Mulch un Felsbrocke, dorch Matsch un Gras gehe derfsch. Iwwer e Million hat der Parcour koschd, uff dem sich die Fieß mol widder so frei fiehle derfe, wie domols, wie mer als Kinner im Summer rumgeloff sinn. Ei es hat nix Schenneres gebb, wie bei heißem Wedder de weiche Asphalt vun de Fahrbahn unner de naggisch Fußsohl se schbiere. Odder frieh morjens barfießisch dorchs nasse Gras. Die Kinner vun arme Leit sinn im Summer ohne Schuh in die Schul geschickt worr, um die se schone.

Owens hann mei Fieß als ausgesiehn, als hätt ich scharze Socke an. Dann sinn se in de Kisch in die Emailschissel geschdeckt worr, un mei Muddie hat se mit de Worzelberschd abgeschrubbd. Ob des in Bad Sobernheim ah angebott werd? Kannsche mol siehn: Was frieher de Alldaach war, gelt heit als Wellness.

Serick zum Schutthaufe in Ixem. Hoffentlich bleibt der noch e Weil. Ich hab nämlich mi’m Paul un mi’m Bruno veabred, dass mer uns demnächschd dort owens dehinner veschdeckele, e Feierche mache un heemlich e Bali raache, ganz so wie frieher.