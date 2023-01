„Ich liebe dieses Turnier. Ich möchte mich wirklich bedanken dafür“, sagte unumwunden Dennis Becker von der TSG Mittelbach-Hengstbach, der wie schon 2020 zum besten Keeper des Turniers gekürt wurde. Der 29-Jährige mag den Hallenfußball, das war schon in der Jugend so, als er noch als Feldspieler agierte. Dem Turnier hatte er nach zwei Jahren Pause regelrecht entgegen gefiebert, im Vorfeld sogar Schmerztabletten genommen, um spielen zu können. „Ich bin 29, aber am Montag fühlt sich das bestimmt wie biologisch 63 an“, meinte er nach dem Turnier lachend. Er arbeitet als technischer Zeichner und Ultraschallprüfer bei der Firma Stahlhandel Schaller in Homburg. „Die Figuren am Outlet-Kreisel haben wir gemacht“, erzählt er. Becker, der in Ixheim wohnt, hat mit 18 Jahren in Mittelbach mit dem Fußball angefangen, war zwischendurch nur kurze 1,5 Jahre bei den VB, ging dann zurück. „Im Herzen bin ich auf jeden Fall ein Mittelbacher“, gesteht er.