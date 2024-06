Am Sonntag wird es eine weitere Demonstration gegen Rechtsextremismus in Zweibrücken geben, diesmal auf dem Alexanderplatz. Unter dem Titel „Demokratie schützen! Wir weichen nicht!“ wird von 14 bis 16 Uhr zur Kundgebung mit Mahnwache aufgerufen. Angemeldet wurde die Veranstaltung von Stadtratsmitglied Aaron Schmidt (Die Partei), der mit weiteren Unterstützern bereits die Demos im Januar und Februar organisiert hatte. „Demokratie first, die Dritte“ lautet denn auch der Untertitel am Sonntag, „alle zusammen gegen Rechtsextremismus“ das Motto. Laut Aaron Schmidt war nach den Wahlen ohnehin eine dritte Auflage der Veranstaltung vorgesehen. Dass diese nun so kurzfristig angesetzt wurde, sei eine direkte Reaktion auf die Ergebnisse der Kommunal- und Europawahlen, bei denen die AfD stark zugelegt hat. Oberbürgermeister Marold Wosnitza und andere sprechen von einem deutlichen Rechtsruck, auch in Zweibrücken. „Wir wollten nicht so viel Zeit verstreichen lassen, jetzt sind die Eindrücke noch frisch“, so Schmidt, der für Sonntag 150 Teilnehmer angemeldet hat. „Wenn es mehr würden, wären wir natürlich hocherfreut.“ Man müsse aber abwarten, wie viele Menschen in der Kürze der Zeit mobilisiert werden können. Sprecher der Kundgebung sei bisher er, Schmidt. Es könne aber sein, dass noch weitere Beiträge von anderen Rednerinnen und Rednern dazukommen. Bereits jetzt sei klar, dass es nach der dritten Demo gegen Rechtsextremismus noch weitere geben werde, „dann jeweils mit mehr Vorlauf“.