Eine Spende in Höhe von 600 Dollar (aktuell rund 550 Euro) zugunsten der Geschädigten des Pfingsthochwassers haben der stellvertretende Verwaltungsleiter von York County, Brian Fuller, und die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Sheila Noll als Vertreter der amerikanischen Partnerstadt Yorktown an Oberbürgermeister Marold Wosnitza übergeben.

Das Geld sollte genutzt werden, um beschädigte oder zerstörte Haushaltsgegenstände betroffener Familien zu ersetzen. So hat Familie Hildenbeutel aus Bubenhausen einen neuen Gefrierschrank erhalten – ihren bisherigen hatte sie nicht rechtzeitig aus ihrem Keller vor den Wassermassen in Sicherheit bringen können. Übergeben hat das Gerät Leona Kaufmann, Leiterin des DRK-Quartierstreffs in den Breitwiesen; der Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz koordiniert die Verteilung der Spenden.