Johannes Dehmer-Saelz von Squash-Bundesligist Squash Factory Saar-Pfalz, der seine Heimspiele inzwischen wieder in Saarbrücken-Güdingen austrägt, hat am Sonntag bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in Hamburg die Bronzemedaille gewonnen. Sein Teamkollege Amir Samimi wurde zur gleichen Zeit Luxemburgischer Meister.

Im kleinen Finale besiegte der 22-jährige Dehmer-Saelz in Hamburg den für den SC Turnhalle Niederrhein startenden Nationalspieler Jan Wipperfürth mit 3:1 Sätzen. Sowohl für Dehmer-Saelz als auch für seinen Gegner war es das erste Erreichen eines Halbfinals bei einer DEM. „Der dritte Platz hat mich sehr gefreut. Das ist bestimmt mit der größte Erfolg meiner Karriere. Ich bin unglaublich glücklich, und es zeigt, dass sich das harte Training der letzten Monate ausgezahlt hat“, sagte Dehmer-Saelz hinterher zufrieden. Deutscher Meister wurde Raphael Kandra vom Paderborner SC. Dehmer-Saelz’ Teamkollege Rudolf Fries (22) belegte mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Kategorie DAM Herren A Platz 13.

SF-Spieler Amir Samimi (18) gewann zur gleichen Zeit in Luxemburg die dortige Meisterschaft der Aktiven. Kyllian Hebbelinck wurde Dritter, sein jüngerer Bruder Yannis (16) Zweiter im starken Herren B-Feld.