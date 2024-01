Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hier zählt vor allem der Spaß: Seit über 25 Jahren engagieren sich Dirminger Ex-Spieler, indem sie mit Menschen mit Behinderungen zusammen Handball spielen.

Das hat Joachim Deckarm bestimmt noch besser gefallen als die zahlreichen Ehrungen dieser Tage: Dass beim Deckarm-Festival in der nach benannten Sporthalle in Saarbrücken am Donnerstag von morgens