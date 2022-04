Eischentlich kennt mer ne ah noh mir benenne, de Guldeweech. Weil ich ne schunn mei ganzes Lewe lang gang bin un noch immer geh, ganz zu Anfang an de Hand vun meiner Muddie, die mich gehall hat, wann ich e Stickche uff’m hölzerne Gelänner balanciert bin. Späder mit Tempo un Schmackes in meine Wildledderstänzschuh Richdung Central-Kino. Heit arisch gemiedlich mit miede Fieß un Pause unnerwegs. Ich bin ne in korze Hosse mi’m Ranze uff’m Buckel in die Alleeschul gedroddelt, unnerwegs mol dabber uff e Baam gegrawelt, odder mi’m Kerwegeld im Hossesack uff de Johrmarkt uff’m Exe, e paar Johr späder in de erschde Jeans mit de Schulmapp unnerm Arm ins Gymnasium. Nochmols späder mit Anzuch, Krawatt un de Akdedasch dabber uff’s Gericht.

Ich bin ne im Friejhohr entlang spaziert mit Flause im Kopp, hab mich an die erschde Bliehde am Bachufer gefreit, im Summer mit unsre Kinner die Ende gefiedert, im Herbschd de bunde Blädder nohgeguckt, wie se ins Wasser geseechelt sinn, un mer im Winder, wann die kahle Äschd mit Eismanschedde ins schwarze Wasser getunkt sinn, die Ohre abgefror. Ich hab niwwer geguckt zu de Eremitage, wo mei Vadder vorm Kriesch im Café vun de Familie Bach mei Muddie beim Danztee poussiert hat, bin iwwers Brickelche zu de Taverne, wo die Freinde an de Musicbox uff mich gewaad hann, un hab mit meim Schätzje veliebt de Booggie probiert. Heit ärscher ich mich iwwer die Radfahrer, die trotz Vebott an mir vorbeisauße, so wie ich des frieher selber gemacht hab. Wann se de Weech net vor e paar Johr asphaldiert hätte, dääd mer dort mei Fußspure im Bodde siehn.

Wisse ner, wo der Name herkommt?

Wie gesaat, mer kennt de Guldeweech genau so gut no mir heeße. Un wisse ner, wo der Name herkommt? Ei weil mer bis vorm Kriesch so e Art Vegniechungssteier von em Gulde hat berabbe misse, wann mer dort entlang spaziert is, also ähnlich wie de Weechezoll fer die Salzstroß, die im Middelalder dorch unser Stadt gang is. Aller, ich geb’s zu, des stimmt net ganz, un hoffentlich hab ich die Stadtvewaldug jetz net uff dumme Gedanke gebrung.

Also Spaß beiseit, mer hat ne nohm Gustav Adolf Gulden genennt, net weil der denne Weech noch besser gekennt hätt als wie ich, was ich net fer möglich hall. Nee, es is die Anerkennung vun seine Vedienschde als Vorsitzender vum domolische Veschönerungsverein, wie ah die Namensgebung vun de Guldeschlucht. Er war außerdem ah Richder am Oberlandesgericht, also e Kolleesch vun mir. Sei Vadder hat geheeß wie er un war enner vun de friehe Demokrade vum Vaterlands- un Pressverein un Abgeordneter in de Frankfurter Paulskerch, un zwar fer unser Nachbar Humborch. Des enfach desweje, weil die Humborjer schunn domols net genunk gescheide Leit gehat un sich e Zweebricker ausgelehnt hann.