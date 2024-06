Philip Ellrich, Unternehmer aus Saarlouis, löst zum 1. Juli turnusgemäß den protestantischen Ixheimer Pfarrer Martin Bach als Präsident des Lions-Club Zweibrücken ab. Zur Amtsübergabe erinnerte Bach an die finanzielle Unterstützung des karitativen Vereins für notleidende Mitbürger und Institutionen im abgelaufenen Geschäftsjahr. So habe die Hilfe für Hochwassergeschädigte im Juni großen Einsatz der Mitglieder gefordert. Philip Ellrich kündigt für das kommende Jahr Arbeitseinsätze an, die die Kasse aufbessern sollen. Beim Zweibrücker Stadtfest betreibt der Lions-Club wieder einen Getränkestand am Hallplatz.