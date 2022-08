Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken ist in die finale Vorbereitungsphase auf die am 10. September beginnende Saison gestartet. Es gibt noch eine personelle Veränderung. Torwart Alexander Dörr, der seit der Saison 2020/21 das SV-Trikot trägt, hat die Verantwortlichen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Dem Wunsch des in Saarlouis wohnenden Keepers haben die Zweibrücker entsprochen. Zweibrücken spielt kommende Runde mit dem neu verpflichteten polnischen Torwartgespann Patryk Folusny und Damian Zajac.