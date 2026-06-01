Der Christopher Street Day (CSD) ist in Saarbrücken am Sonntagabend mit der großen Parade durch die Innenstadt zu Ende gegangen. Laut Polizei nahmen bei der Parade am Sonntag 80.000 Personen teil. Das ist, schaut man sich die Besucherzahlen der Vorjahre an, ein neuer Rekord. Parallel zur Parade hatte sich eine 40-köpfige Gegendemo unter dem Motto „Nein zum CSD – Genderwahnsinn stoppen“ versammelt. Dagegen wiederum hatten 30 Menschen protestiert. Laut Polizei kam es „zu gegenseitigen Provokationen“. Da sich einzelne Demonstranten vermummt hatten, hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Nachdem die Parade vorbeigezogen war, begleiteten Polizisten die Gegendemonstranten zum Hauptbahnhof zurück, ohne dass es weitere Störungen gegeben hab. Der CSD wird seit 1998 an einem Wochenende im Jahr in Saarbrücken gefeiert.