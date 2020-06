In der Südwestpfalz ist die Anzahl der Corona-Infizierten weiter gesunken. Von den in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis bislang gemeldeten Corona-Fällen gelten, Stand Dienstagmittag, noch fünf Fälle als aktiv – alle in der Rosenstadt. Nachdem der Kreis am Montag bereits von einem aktiven Fall weniger berichtet hatte, kamen am Dienstag zwei weitere hinzu. Neuinfektionen gibt es Kreissprecher Thorsten Höh zufolge nicht. Bislang wurden in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis 181 Personen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben, 172 gelten als genesen.