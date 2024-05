Vom größten Bildungsprogramm von Bund und Ländern profitiert ab August auch die Salierschule in Bad Dürkheim. Insgesamt bekommen in den nächsten zehn Jahren 200 Schulen in Rheinland-Pfalz 100 Millionen Euro. Unterstützt werden Schulen „in herausfordernder Lage“, informierte die Staatskanzlei des Ministeriums für Bildung in Mainz am Mittwoch. „Bei der Auswahl der Schulen knüpfen wir an unsere Erfahrungen in den vergangenen Jahren an“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bei der Bekanntgabe der beteiligten Schulen in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte: Es gehe „um Schulen (...), die für Kinder Startchancen schaffen, die von zu Hause vielleicht nicht so viel Förderung erfahren“. Zum neuen Schuljahr fällt der offizielle Startschuss für das Programm.