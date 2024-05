„Nur gemeinsam geht’s“, findet Dieter Walther und hätte das auch am liebsten als Überschrift über seinem Porträt stehen. Der Ortsvorsteher von Grethen-Hausen ist seit fünf Jahren im Amt und wenn es nach ihm geht, will er diesen Job auch noch weitere fünf Jahre machen. „Ich kandidiere, weil ich noch mal gemeinsam mit dem Ortsbeirat weitere Projekte angehen möchte“, sagt der 71-Jährige, der in Grethen-Hausen keinen Gegenkandidaten bei der Wahl am 9. Juni haben wird.

Ihn motiviere das rege Vereinsleben im Ort, etwa das Engagement der Protestantische Kirchengemeinde mit ihrem Adventsleuchten und anderen Terminen. Ein positives Erlebnis sei jüngst auch die 1250-Jahr-Feier gewesen. „Die haben wir als Ortsteil eigenständig durchgeführt“, sagt Walther, der auch schon aufs Limburg-Jubiläum im kommenden Jahr blickt.

Wichtig für den Elektrotechniker im Ruhestand ist die Entwicklung des neuen Baugebiets im Hausener Bruch, außerdem strebt er einen Bürgertreffpunkt und eine Dorfmorderation an, wie sie andere Ortsteile schon hatten.

Schade findet er, dass es immer weniger Leute gibt, die sich für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen. Er selbst verbringt seine Freizeit deshalb gerne mit Vereinsarbeit.