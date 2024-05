Beschäftigte aus Einrichtungen und der Zentralverwaltung des Bezirksverbands Pfalz sind bei einer Feier für ihre 25- bis 40-jährige Berufstätigkeit in Diensten des Bezirksverbands geehrt worden. Darunter waren auch Lehrer und Mitarbeiter des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal.

„Mit großem Engagement, Tatkraft und viel Erfahrung haben Sie sich um den Bezirksverband Pfalz verdient gemacht“, sagte Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder (CDU). Der frühere Frankenthaler Oberbürgermeister dankte auch einer Musikerin und einem Musiker, die seit zehn Jahren der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern angehören. „Zusammengenommen engagieren Sie sich 300 Jahre in Ihren jeweiligen Berufen.“

Erika Winkenbach feierte ihr 40-Jähriges Berufsjubiläum. Nach ihrem Studium der Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und dem Ablegen der ersten und zweiten Staatsprüfung kam sie als Lehrerin an die Freiherr-von-Schütz-Schule in Bad Camberg und wechselte 2001 als Förderschullehrerin zum PIH. Auf 25 Jahre Berufsleben blickt Susanne Bischoff, die eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin absolvierte und 1999 zum PIH kam. Dort ist sie als Küchenhilfe im Internat tätig. Ebenfalls 25 Jahre ist Katrin Braun-Krones im Dienst. Nach ihrem Studium für das Lehramt an Sonderschulen erfolgte ein Erweiterungsstudium zur Frühförderung. 2000 kam sie als Sonderschullehrerin, ab 2005 als Förderschullehrerin zum PIH.

Helena Pazurek war von 1979 bis 1995 als Buchhalterin in einem Elektrizitätswerk in Polen, danach von 1997 bis 1998 als Reinigungskraft in Frankenthal tätig, ehe sie 1999 im PIH als Erzieherhelferin in der Nachtbereitschaft anfing. Seit 2001 ist sie als Kinderpflegerhelferin im Internat eingesetzt. Danuta Rossa war von 1977 bis 1996 EDV-Operator in Polen, kam als Datenverarbeitungs- und Bürohilfe nach Frankenthal und ist nun Kinderpflegerin im PIH.