In der Südwestpfalz gibt es weitere 42 Covid-19-Fälle sowie zwei weitere Todesfälle. Ein Schüler der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken wurde positiv getestet. Der Unterricht findet hier weiter wie gewohnt statt.

Bei den Todesfällen handelt es sich zum einen um einen Mann aus Pirmasens im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, der laut Gesundheitsamt an den Folgen einer Corona-Erkrankung starb. Ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist mit der Corona-Erkrankung verstorben.

Im Altenheim Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurden sechs Neuinfektionen festgestellt. Ein weiterer Fall betrifft einen Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums in Pirmasens, wo der Unterricht normal weiter läuft. In der Grundschule Vinningen wurden zwei Schüler positiv getestet. Hier bleiben die Schüler der betroffenen Klasse vorsorglich für den Rest der Woche zu Hause.

Die Südwestpfalz bleibt in der Risikostufe rot. Wegen der vielen neuen Fälle dauere die Ermittlung der meisten Infektionsketten an, so das Gesundheitsamt. Die 1460 bisher in der Südwestpfalz bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (318/10 neu) und Zweibrücken (293/9) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (147/4), Hauenstein (88), Pirmasens-Land (100/2), Rodalben (78/1), Thaleischweiler-Wallhalben (188/12), Waldfischbach-Burgalben (103/1) und Zweibrücken-Land (144/3).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/809 750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) oder bei der landesweiten 0800/99 00 400 melden.