In der Grundschule Sechsmorgen ist es bisher bei den zwei Mitte der Woche gemeldeten Corona-Fällen geblieben. Der Unterricht geht hier weiter. Anders sieht es im Bechhofer Kindergarten aus: Mit inzwischen sechs positiv getesteten Kindern wurde er geschlossen.

In der Grundschule Sechsmorgen in Niederauerbach war Schulleiterin Sabine Gauf am Freitag kaum ans Telefon zu bekommen. Dass zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sorgte für Aufregung