Das Gesundheitsamt meldet – Stand Donnerstag, 11 Uhr – für die Südwestpfalz 40 weitere COVID-19-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 51,7 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Tags zuvor war der Landkreis noch in Stufe orange. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (74,6) ebenfalls in rot und die Stadt Zweibrücken (49,7) in der Gefahrenstufe orange. Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits vier Personen aus Pirmasens, drei aus Zweibrücken, zwei aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen 1 in häuslicher Quarantäne. Dem Gesundheitsamt liegt über die Meldeketten ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Demnach verstarb eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell gibt es in der Südwestpfalz (Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis) 342 bestätigte positive Fälle, 22 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 110 (minus 2), Zweibrücken 39 (plus 5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 49 (plus 3), Hauenstein 16 (plus 1), Pirmasens-Land 29 (plus 6), Rodalben 25 (plus 2), Thaleischweiler-Wallhalben 18 (plus 1), Waldfischbach-Burgalben 18 (minus 1) und Zweibrücken-Land 38 (plus 7). Insgesamt wurden bis dato 3787 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet, 125 von ihnen sind mit Corona-Infektion verstorben.