Stand Dienstag haben sich in der Südwestpfalz 30 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, keiner davon in der Stadt Zweibrücken. Es gibt zwei weitere Tote: An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starben laut Gesundheitsamt ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Wecare-Pflegezentrum Pirmasens. Im Seniorenheim Haus Gräfenstein Rodalben und im Haus Moosalb in Waldfischbach wurden jeweils drei Personen positiv getestet. Im Seniorenzentrum Haus Edelberg Rodalben wurden zwei neue Fälle gemeldet. Im Wecare-Pflegezentrum Pirmasens sind vier weitere Infektionen bekannt. Die bislang 2423 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (638/11 neu), Zweibrücken (398) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (221/4), Hauenstein (127/1), Pirmasens-Land (154/2), Rodalben (207/5), Thaleischweiler-Wallhalben (305), Waldfischbach-Burgalben (166/6) und Zweibrücken-Land (206/1).