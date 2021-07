Der Steuerberater Christoph Mauß ist neuer Präsident beim Zweibrücker Lions-Club. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Stadler an, der beim jüngsten Clubabend nur von einem ganz eingeschränkten Clubleben in den vergangenen Monaten berichten konnte. Dennoch konnten die Lions nach eigenen Angaben aus Rücklagen Geld für soziale Zwecke bereitstellen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Weihnachtsspenden für bedürftige Familien in Zweibrücken und die Förderung des Schulprogramms „Klasse 2000“. Auch Augenkliniken in Afrika wurden unterstützt. Der neue Präsident plant für dieses Jahr wieder mit Vorträgen, Exkursionen und geselligen Treffen. Auch das Benefizkonzert der Villa Musica soll es wieder geben.