Auf die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen möchte die Stadtbeigeordnete Christina Rauch noch mal hinweisen. Erst- bis Zehntklässer können in kleinen Gruppen von bis zu zehn Schülern, getrennt nach Alter, eine Woche lang jeweils von 9 bis 12 Uhr Stoff nachholen, den sie vielleicht wegen der Coronaeinschränkungen nicht so verinnerlicht haben. Acht Kurse für Grundschüler, vier für Fünft- bis Zehntklässler und einer für Schüler der Canadaschule haben Volkshochschule und Stadt geplant und sich dabei an den Zahlen des Vorjahres orientiert. Bis zum letzten Schultag, 22. Juli, kann man sich noch anmelden.

Daneben gibt es dieses Jahr Deutschkurse für Kinder, die die Sprache erst lernen müssen, etwa aus der Ukraine und aus dem arabischsprachigen Raum. Diese Schüler wurden von den Schulen gemeldet, und bisher seien es 135 Kinder, sagt Christina Rauch, die die Angebote in den Ferien für „unheimlich wichtig findet“ und die auch einfach mal danke sagen möchte – „allen, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren so gut mitgearbeitet und uns unterstützt haben“.

Bis vor anderthalb Jahren war Christina Rauch Lehrerin am Hofenfelsgymnasium, und wäre sie das noch, hätte sie ab Mitte Juli Sommerferien. Als Beigeordnete wird sie aber den Sommer durcharbeiten und erst im Herbst in Urlaub fahren. „Nepal, Capri, Amalfiküste“, zählt sie auf. „Ich war schon immer begeistert von der römischen Geschichte“, erzählt die frühere Geschichtslehrerin, die auch im Gymnasium Latein als erste Fremdsprache hatte.

Was sie auch begeistert: Der Sommer 2022 nach zweieinhalb Jahren Corona. „Ich find’s richtig klasse, dass unsere Stadt wieder so lebt“, sagt die Beigeordnete, die nicht nur für die Bildung, sondern auch für Kultur und Sport zuständig ist.