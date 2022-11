Pünktlich zum Start der fünften Jahreszeit haben die Narren der Clubgemeinschaft Hasensteig CGH am Freitag, dem 11.11.2022, im Triwo-Gebäude auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände den Start in die neue Fastnachtssaison gefeiert. Mit der Inthronisierung der neuen Fastnachtsprinzessin Eileen I vom Hasensteig, in echt Eileen Braun, feierten die CGH-Mitglieder ausgelassen. Im zweiten Jahr ist Eva-Maria Braun Präsidentin des Vereins und erstmals gleichzeitig Prinzessinnenmutter. Sitzungspräsidentin Lisa-Marie Zimmer führte durch den Abend, zu dem die CGH auch Vertreter befreundeter Vereine wie ZFF und KVZ eingeladen hatten. Eva-Maria Braun sprach in ihrer kurzen Antrittsrede pointiert diverse Themen an, beispielsweise: „In Zweebrigge war mol widder, wie’s schunn öfter war, gefühlt de exklusive Austragungsort des Internationalen Baustellenjahr. Es wurd abgeriss unn dichtgemacht, abgesperrt und manchmo widder uffgemacht.“ Neben Einmarsch und Reden standen auch Ehrungen für Trainer und die Vorstellung der diesjährigen Orden auf dem Programm.