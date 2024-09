Im Verfolgerduell der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost überrascht der FC Ruppertsweiler mit einem Sieg beim SV 53 Rodalben. Der TuS Rumbach führt die Tabelle an. Christian Dully langt mit sieben Toren beim FC Rodalben II zu. Im Westen hat Tabellenführer SV Martinshöhe II pausieren dürfen. Der SV Ixheim II rückt näher heran.

Gruppe West

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SG Thaleischweiler-Fröschen 1:6. Beide Mannschaften duellierten sich um den Anschluss an Platz zwei, die Gäste erwischten den besseren Start. Florian Hedrich erzielte in der 22. Spielminute den Führungstreffer. In der Folge erlebte man ein umkämpftes Spiel, was etwa eine halbe Stunde vor dem Ende richtig Fahrt aufnahm. Die Gäste schalteten plötzlich zwei Gänge hoch und brannten ein Torfeuerwerk ab. Erneut Florian Hedrich (58.), Dennis Rohlf (60.), Benjamin Grünnagel (77.), Fabio Wind (81.) und Dominic Daniel (84.) erzielten noch fünf weitere Tore für die Gästeelf. Zum Schluss brachte Sascha Joas (90.) den Hausherren noch den Ehrentreffer, diesen kann man aber unter der Kategorie „Ergebniskosmetik“ abheften. Somit bleiben die Gäste an den Aufstiegsplätzen dran, die Heimelf muss sich vorerst in das Tabellenmittelfeld orientieren.

SVM Zweibrücken II - TuS Wattweiler 0:2. Der siebte Anlauf für die Wattweiler, die ersten Punkte einzufahren, begann positiv. Abulfazel Sultani (27.) brachte die Gäste nach einer knappen halben Stunde in Führung. Diese Führung nahm man mit in die Pause. Im Gegensatz zur Vorwoche ließen sich die Wattweiler nach der Halbzeit jedoch nicht knacken. Man hielt die knappe Führung bis kurz vor Schluss, dann erzielte man den umjubelten Siegtreffer durch Doppelpacker Sultani (87.). Somit flossen die ersten drei Punkte auf das Konto der TuS, die Zweibrücker rutschen in der Tabelle immer weiter nach unten und müssen Ihre Form wiederfinden.

SV Ixheim II - SG Contwig/Stambach 2:0. Der SVI möchte seine gute Form bestätigen und empfing die SG Contwig/Stambach. Die Gastgeber zeigten eine abgeklärte Leistung und erzielten durch Jonas Herrmann die Führung (34.). Diese trug man in die Halbzeit, aber auch nach Wiederanpfiff blieb man der dominierende Part. Dies zeigte sich dann erneut in Spielminute 77., als David Ruban zur Zwei-Tore-Führung aufstockte und damit gleichzeitig den Endstand erzielte. Der Heimsieg bedeutet für den SV Ixheim gleichzeitig Platz zwei, Die Gäste finden sich auf Position sechs der Tabelle ein.

SG Höhfröschen/Rieschweiler III - TSG Mittelbach-Hengstbach 6:1. Die Heimelf kam gut in die Partie. Nach zwölf Minuten traf Nicklas Robert Kerth und brachte die Spielgemeinschaft in Front. Die TSG hatte die passende Antwort und traf in Person von Christian Arnold (38.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Hausherren ließen sich aber nicht beirren und erzielten noch vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung. Verantwortlich hierfür war Jonas Roschy (44.). Zur zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber dann die Schlagzahl und fertigte die TSG durch einen Doppelpack von Daniel Preuß (61., 72.), Sebastian Schwaab (79.) und den zweiten Treffer von Jonas Roschy (86.) ab. Somit bleibt auch die SG Höhfröschen/Rieschweiler III an der Spitzengruppe dran.

FC Kleinsteinhausen - SV Großsteinhausen II 2:3. Das „Kellerduell“ startete direkt ohne Eingewöhnungszeit. Mit Anpfiff erzielte Heiko Ficht (1.) die Führung für den FC. Die Gäste aus Großsteinhausen konnten aber zehn Minuten später mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Frank Seider (11.) antworten. Mit diesem Gleichstand ging es auch in die Kabinen. In Hälfte zwei gelang es den Großsteinhäusern dann die Partie zu drehen. Florian Drechsel (60.) und Jens Arbogast (83.) bescherten hier die komfortable Führung, die aber noch mal zu schmelzen begann. In der 85. Minute gelang dem FC durch ein Eigentor der Anschluss, etwas verwertbares konnte man daraus aber nicht mehr ziehen. Die Zweitvertretung des SV Großsteinhausen brachte die Führung über die Zeit und schob sich damit in der Tabelle vorbei. Somit sind die Kleinsteinhäuser nun Vorletzter.

Gruppe Ost

SV Hilst II - SV Trulben II 3:5. In der ziemlich ausgeglichenen Begegnung kam die zweite Garnitur des SV Trulben zu einem nicht ganz unverdienten Auswärtssieg am Samstag. Im Duell der Punktgleichen war der Gastgeber ersatzgeschwächt. In der torreichen Begegnung trafen Ronny Dahler (11.), Ronny Geiersbach (52.) und Patrick Schmitt (75.) für den Gastgeber. Die fünf Gästetore erzielten: Niko Lange (33.), Nico Hatzfeld (38.), Eigentor (43.), Lars Lutwitzi (51.) und Christoph Jung (78.).

FV Münchweiler II - FC Rodalben II 0:9. Der Top-Tor Jäger in der C-Klasse, Christian Dully, erhöhte mit seinen sieben Toren (12., 29., 33., 44., 53., 59, 89.) sein Torekontingent auf 21 Treffer. Zwei Tore steuerten Erik Roschy (50.) und Joe Welter (66.) bei.

SpVgg Ludwigswinkel - TuS Rumbach 0:5. Ersatzgeschwächt hielt der Gastgeber die ersten 45 Minuten noch einigermaßen offen. Die Rumbacher Elf war im Derby im zweiten Abschnitt klar überlegen und hätten bei konsequenter Chancenauswertung höher gewinnen können. Die Torschützen des Tabellenführers: Marcel Stegner (30., 60.), David Harde (44.), Gästespielertrainer Eugen Stapper (50.), Joshua Grundel (85.).

SV 53 Rodalben - FC Ruppertsweiler 1:3. In dem ausgeglichenen Spitzenspiel wurde der Gastgeber in der Schlussphase regelrecht ausgekontert. Zum Mann des Tages wurde für das Gästeteam Karl Sekoll, der alle drei Tore (63., 89., 90.) erzielte. Damit übernimmt der FCR Tabellenplatz Nummer zwei. Beim Gastgeber traf Philipp Müller (66.).

FC Hengsberg - Pirmasenser Sportverein 1:6. Im Duell der noch Sieglosen nutzte der Pirmasenser Sportverein seine Chancen konsequenter und kam zu seinen ersten drei Sieg. Beim Gastgeber konnte lediglich Marc Bednarz (68.) den Ehrentreffer erzielen. Das halbe Dutzend Gästetore erzielten: Marc Lickteig (13., 65.), Sorin Lupoae (22.), Marco Ross (43., 45.) und Kevin Alt (76.).