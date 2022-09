Am Donnerstagmorgen und -mittag sind in Zweibrücken zwei Linienbusse beschädigt worden, die auf der Landstuhler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs waren. In beiden Fällen nahm der Busfahrer etwa in Höhe der Delawarestraße, zwar ein ungewöhnliches Geräusch wahr, maß diesem jedoch keine größere Bedeutung bei. Erst auf dem Gelände der Stadtwerke wurden dann an beiden Omnibussen Beschädigungen an den Glasscheiben auf der Fahrerseite, etwa in der Fahrzeugmitte, festgestellt. Die Polizei vermutet Steinwürfe oder Geschosse aus einer Zwille, einer Steinschleuder, als Ursache. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden im Innern der Busse jedoch keinerlei Steine oder Geschosse aufgefunden. Beide Busfahrer gaben an, dass t auch keiner der Fahrgäste während der Fahrt auf die Vorkommnisse aufmerksam gemacht hat. Der Sachschaden an beiden Omnibussen beträgt insgesamt rund 2500 Euro.